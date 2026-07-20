Запущенная простуда едва не привела жителя Подмосковья к остановке сердца

20 июля 2026, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского спасли жизнь пациента с разрушенным на фоне простуды клапаном сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Мужчину доставили в стационар в критическом состоянии. Обычная ОРВИ дала осложнения в виде одышки и нарастающей полиорганной недостаточности. Отказывали сердце, почки и печень. Диагностика показала инфекционный эндокардит. Бактериальные отложения разъедали митральный клапан сердца, и оно переслало перекачивать кровь.



Реаниматологи экстренно подключили пациента к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который временно выполнял работу сердца и лёгких. После стабилизации состояния пациента кардиохирурги заменили ему клапан на искусственный.

«Это был крайне тяжёлый случай. После успешной операции пациент провёл 20 дней в реанимации, где удалось полностью восстановить работу внутренних органов. Из-за длительного постельного режима ему пришлось заново учиться ходить под контролем наших реабилитологов. В стационаре он провёл около месяца, поле чего был направлен на реабилитацию», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.