Завод «Тонар» расширил поставки полуприцепов-контейнеровозов для опасных грузов

11 августа 2026, 18:12

оригинал Фото: компания «Тонар»

Машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуевского городского округа отгрузил шесть полуприцепов-контейнеровозов Тонар K4-U в комплектации ДОПОГ в Амурскую область. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Техника предназначена для безопасной перевозки опасных грузов. Получателем партии стала компания газопереработки и перевозки охлаждённых сжиженных газов в контейнерах-цистернах. Полуприцепы будут использовать для транспортировки таких грузов.

«Эта партия стала первой поставкой в рамках сотрудничества компаний. Стороны продолжат взаимодействие и обсудят возможность поставки дополнительной техники. Полуприцепы Тонар K4-U рассчитаны на перевозку контейнеров-цистерн и оснащены системой их надёжной фиксации. Использование такой техники позволяет увеличить объем груза, перевозимого за один рейс, оптимизировать транспортную логистику», – пояснили в министерстве.