Завод «Тонар» расширил поставки полуприцепов-контейнеровозов для опасных грузов
Машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуевского городского округа отгрузил шесть полуприцепов-контейнеровозов Тонар K4-U в комплектации ДОПОГ в Амурскую область. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Техника предназначена для безопасной перевозки опасных грузов. Получателем партии стала компания газопереработки и перевозки охлаждённых сжиженных газов в контейнерах-цистернах. Полуприцепы будут использовать для транспортировки таких грузов.
«Эта партия стала первой поставкой в рамках сотрудничества компаний. Стороны продолжат взаимодействие и обсудят возможность поставки дополнительной техники. Полуприцепы Тонар K4-U рассчитаны на перевозку контейнеров-цистерн и оснащены системой их надёжной фиксации. Использование такой техники позволяет увеличить объем груза, перевозимого за один рейс, оптимизировать транспортную логистику», – пояснили в министерстве.
Там отметили, что поставка техники в Амурскую область расширяет географию использования продукции «Тонара».
Производственные мощности компании расположены в Орехово-Зуевском городском округе. Предприятие разрабатывает и выпускает грузовые прицепы и полуприцепы для транспортной отрасли.