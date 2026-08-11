Модернизация ВЗУ в Подмосковье улучшила качество воды для полумиллиона жителей

11 августа 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с 2020 года в рамках госпрограммы обновили 96 водозаборных узлов. Благодаря этому стабильное и качественное водоснабжение получили около 500 000 жителей региона, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.





Так, в 2022 году в селе Борисово Можайского муниципального округа после капремонта в эксплуатацию ввели ВЗУ с современной станцией обезжелезивания. Комплекс обеспечил качественную воду для 950 жителей. Вода соответствует требованиям СанПиН. Производительность узла составляет около 1000 кубометров в сутки. В 2024 году заработал ВЗУ в микрорайоне Юбилейный города Королёва. Его проектная мощность – 3 500 «кубов» в сутки.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«В ходе модернизации построили современную станцию водоподготовки с двухступенчатой фильтрацией и блоком ультрафиолетового обеззараживания. Полностью заменили насосную группу на энергоэффективные агрегаты с частотным регулированием. Провели реконструкцию подводящих сетей: заменили 420 метров стальных труб на полимерные с повышенной коррозионной стойкостью. Охват работы ВЗУ – 12 000 человек», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

«Сейчас в работе находится почти 200 объектов. Такая большая программа реализуется в Подмосковье впервые. Мы ставим станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируем очистные сооружения. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.