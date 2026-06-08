Здоровье в парках Подмосковья проверили около 500 человек

08 июня 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 500 человек прошли профилактические осмотры в мобильных медпунктах, работавших на выходных в общественных местах Московской области в рамках программы «Проверь своё здоровье в парке». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Бригады врачей вели приём в 33 округах региона, включая Можайск, Лобню, Каширу, Воскресенск и др.





«Мы возобновили сезонную акцию «Проверь своё здоровье в парке». И только за минувшие выходные возможностью пройти профосмотр на свежем воздухе воспользовались почти 500 человек», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.