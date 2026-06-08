В Пушкинской больнице спасли жизнь пациента без пульса

08 июня 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Пушкинской больницы спасли уникального пациента. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





На приём к терапевту пришёл мужчина без каких-либо жалоб. Он объяснил, что жена заставила его пройти диспансеризацию. Уже на первом этапа обследования во время измерения давления выяснилось, что у пациента нет пульса на левой руке. Мужчина признался, что эта рука часто немела.

«По результатам дополнительных обследований в устье подключичной артерии обнаружили атеросклеротическую бляшку. Рядом находится позвоночная артерия, которая питает мозг. В этом случае рука, чтобы сохраниться, начинает «красть» кровь у мозга. Возникает синдром позвоночно-подключичного обкрадывания, который грозит ишемией головного мозга и другими тяжёлыми последствиями, вплоть до инсульта. Чтобы избежать этого, необходимо восстанавливать кровоток, и делается это только оперативным путем», – рассказал сосудистый хирург Борис Козловский.