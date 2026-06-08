Отборочный этап фестиваля «Область танцевальных культур» собрал 11 000 человек
В Московской области завершился отборочный этап фестиваля «Область танцевальных культур», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона. На площади у ДК «Подмосковье» в Красногорске, а также в парке культуры и отдыха Лобни собрались 11 000 зрителей.
Мероприятие проходило во второй раз. Начинающие танцоры и профессионалы соревновались по направлениям «брейкинг», «хип-хоп», «паппинг» и «хаус».
«Оргкомитет получил около 800 заявок на участие в фестивале из Подмосковья и других регионов России. По итогам отборочных туров в финал прошли 79 человек, в том числе 33 – из Московской области. 6 сентября они встретятся на гала-концерте фестиваля в Королёве и поборются за возможность представлять Россию на международных соревнованиях в Китае, Японии и Объединённых Арабских эмиратах», – рассказали в министерстве.
Новинкой сезона и самой яркой номинацией стала битва брейк-школ Подмосковья. В финал вышли команды Fayans breaking school из Дубны и HYPE SPIN CLAN CREW из Мытищ. Победителя также определят 6 сентября. Главным призом станет поездка на чемпионат мира Top of the Country 2026 в Китай.
Выступления конкурсантов оценивало международное жюри – титулованные танцоры из России, Южной Кореи, Японии, Китая и Франции.
В заключительный день состоялись пятираундовые батлы приглашённых иностранных и российских танцоров, а также мастер-классы и показательные выступления от звёздных судей. Музыкальным хедлайнером фестиваля выступила группа FANKIN.