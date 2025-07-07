Здоровье в парках Подмосковья за минувшие выходные проверили более 600 человек
Более 600 человек приняли участие в подмосковной акции «Проверь своё здоровье в парке» на прошлых выходных. Врачи проводили осмотры в 37 парках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Акция «Проверь свое здоровье в парке» проводится в Московской области уже не первый год. В ходе акции все желающие старше 18 лет могут проверить основные показатели здоровья на свежем воздухе. Всего в этом году этой возможностью воспользовались уже более 2 тысяч человек, в том числе в минувшие выходные — 605 человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.На медосмотре в парке пациентам измеряют внутриглазное и артериальное давление, проводят антропометрию и другие исследования. При необходимости пациент получает направление на углублённое исследование.