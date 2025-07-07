«Оптимизма на десятерых»: Меньшиков рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Сухорукова

07 июля 2025, 12:02

Меньшиков сообщил о восстановлении Сухорукова после операции на сердце

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Виктор Сухоруков восстанавливается после операции на сердце. Об этом в соцсетях сообщил худрук Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков.







«Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — проинформировал общественность Меньшиков.

