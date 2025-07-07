«Оптимизма на десятерых»: Меньшиков рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Сухорукова
Меньшиков сообщил о восстановлении Сухорукова после операции на сердце
Народный артист России Виктор Сухоруков восстанавливается после операции на сердце. Об этом в соцсетях сообщил худрук Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков.
«Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — проинформировал общественность Меньшиков.Он поблагодарил фанатов Сухорукова за переживания о его состоянии. Театральный деятель добавил, что сейчас звезда фильмов «Брат-2» и «Остров» отдыхает с семьей на даче.
Весной сообщалось, что Виктор Сухоруков перенес острый инфаркт миокарда с последующей операцией. Артист не знал, что этот инфаркт для него уже второй.