Психолог объяснила значение поцелуев для мужчин и женщин

07 июля 2025, 12:31

Психолог Винокурова: люди не любят поцелуи из-да детских травм

Фото: istockphoto/Strelciuc Dumitru

Согласно ряду исследований около 80% людей помнят свой первый поцелуй, при этом такая близость очень важна для женщин. Мужчины же, по мнению специалистов, относятся к этому проще и даже не всегда запоминают.





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что все зависит от того, как человек относится к факту близости.





«Первый поцелуй предполагает наличие какой-то особенной эмоции с человеком, духовный близости, а потом уже, возможно, другое что-то. И если для человека данная ситуация была, правда, знаковой, то он запомнит», — объяснила эксперт.

«Некоторые даже не обнимаются при своих близких, потому что раньше это считалось стыдным делом. Мы еще живем в тех самых сценариях. Но есть и другая сторона: большая часть взаимоотношений между мужчинами и женщинами после этапа активной влюбленности, когда страсть уходит, остаются ни с чем, потому что близость не перерастает во что-то большее», — сказала психолог.

«Есть небольшое количество абсолютно интровертных людей, которые любое прикосновение считают нарушением своей зоны комфорта. А некоторые люди, нелюбящие поцелуи и касания, испытывали в детстве определенные виды травм: например, их не обнимали, не целовали родители, потому что боялись баловать, но это неправда, ребенку нужно много тактильности», — заключила специалист.