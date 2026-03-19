Жильё в Подмосковье за пять лет получили около 1 700 бюджетников
Около 1 700 работников бюджетной сферы Московской области получили своё жильё за последние пять лет по программе «Соципотека». На эти цели власти направили более шести миллиардов рублей. Об этом рассказала депутат регионального парламента Линара Самединова от фракции «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии.
Решение жилищного вопроса является одним из приоритетов в социальном блоке Народной программы «Единой России».
«В этом году сертификаты соципотеки получат ещё более 70 педагогов, 80 медиков, свыше 60 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров. На это запланирован ещё миллиард рублей», — сказала Самединова.По условиям соципотеки половина жилищного кредита сразу оплачивается из бюджета, а вторую половину перечисляют в течение десяти лет. Сам владелец квартиры платит только проценты.
Выполнение Народной программы «Единой России» сфере ЖКХ и жилищного строительства обсудили на отчётно-программном форуме партии «Есть результат!», который проходил в Ростове-на-Дону 12 марта.