Готовность капремонта гимназии №23 в Химках превысила 35%
Основной корпус гимназии №23, расположенный на улице Тюкова в химкинском микрорайоне Сходня, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 35%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«Сейчас в здании завершили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в гимназии обновят крышу, фасад и выходные группы, проведут отделку помещений, заменят системы отопления, водопровода, канализации и электроснабжения, сантехнику, окна, двери, мебель и оборудование.
Открыть отремонтированное здание должны 1 сентября текущего года.