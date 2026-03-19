Готовность капремонта гимназии №23 в Химках превысила 35%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основной корпус гимназии №23, расположенный на улице Тюкова в химкинском микрорайоне Сходня, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 35%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводится по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.

«Сейчас в здании завершили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в гимназии обновят крышу, фасад и выходные группы, проведут отделку помещений, заменят системы отопления, водопровода, канализации и электроснабжения, сантехнику, окна, двери, мебель и оборудование.

Открыть отремонтированное здание должны 1 сентября текущего года.
Лев Каштанов

