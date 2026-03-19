В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли более 2000 женщин
Свыше двух тысяч жительниц Московской области прошли маммографическое исследование по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Маммография позволяет выявить онкозаболевание молочных желёз и своевременно начать лечение.
«С начала 2026 года обследование груди по самозаписи прошли более 2 000 женщин — это на 150 больше, чем за аналогичный период минувшего года. Патологические изменения выявили у 213 пациенток, их направили на дополнительную диагностику», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Самостоятельная запись доступна для жительниц Подмосковья в возрасте старше 40 лет. При этом с предыдущей маммографии должно пройти не менее двух лет. Записаться можно по телефону 122 или через областной портал госуслуг «Здоровье».