В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли более 2000 женщин

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше двух тысяч жительниц Московской области прошли маммографическое исследование по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Маммография позволяет выявить онкозаболевание молочных желёз и своевременно начать лечение.

«С начала 2026 года обследование груди по самозаписи прошли более 2 000 женщин — это на 150 больше, чем за аналогичный период минувшего года. Патологические изменения выявили у 213 пациенток, их направили на дополнительную диагностику», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Самостоятельная запись доступна для жительниц Подмосковья в возрасте старше 40 лет. При этом с предыдущей маммографии должно пройти не менее двух лет. Записаться можно по телефону 122 или через областной портал госуслуг «Здоровье».
Лев Каштанов

