Житель Дмитрова выращивал в своём доме коноплю
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 32-летнего жителя Дмитрова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На месте оперативники изъяли шесть кустов конопли, а также два зип-пакета и картонную коробку с веществом растительного происхождения весом 500 граммов, а также упаковочный материал и электронные весы», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество является марихуаной.
Задержанный рассказал, что выращивал коноплю с 2024 года для личного употребления.