Водитель грузовика, влетевшего в туристический автобус в Приморье, был трезв

23 января 2026, 07:14

Фото: Telegram-канал «Минздрав Приморья» ​@minzdravpk

Водитель грузовика, попавшего в смертельное ДТП с туристическим автобусом в Приморье, находился за рулём в трезвом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в краевом УМВД.