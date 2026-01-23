Водитель грузовика, влетевшего в туристический автобус в Приморье, был трезв
Водитель грузовика, попавшего в смертельное ДТП с туристическим автобусом в Приморье, находился за рулём в трезвом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в краевом УМВД.
Крупная авария с участием автобуса, большегруза и четырёх легковых автомобилей произошла в четверг на трассе в Хасанском районе. Предварительно, ДТП началось с того, что прицеп пустого автовоза марки FAW Jiefang занесло на повороте.
За рулем сидел водитель из Китая с шестилетним стажем. Его транспортное средство врезалось в туристический автобус, внутри которого находились четырнадцать граждан РФ и пять граждан КНР.
Трое россиян, включая водителя автобуса, скончались. Согласно данным Минздрава, еще пятеро людей пострадали, трое из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
По факту происшествия правоохранители возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей. Водителя автовоза задержали.
