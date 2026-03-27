Житель Подмосковья полтора года проходил с осколком стекла в глазу
Офтальмологи Раменской больницы спасли зрение пациенту, который полтора года проходил с осколком стекла в правом глазу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациента привезли по скорой с жалобами на рези в глазу и потерю зрения. Мужчина рассказал, что осколок попал ему в глаз во время атаки дрона осенью 2024 года, но за медицинской помощью он по этому поводу до последнего момента не обращался. Диагностика показала проникающее ранение роговицы, набухающую катаракту и вторичную глаукому.
«Мы экстренно провели витрэктомию — частичное удаление стекловидного тела, а после этого убрали повреждённый хрусталик и осколок. Хрусталик заменили на искусственную линзу. Операция прошла успешно», — рассказал офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.После оперативного вмешательства мужчина быстро пошёл на поправку. Остроту зрения удалось восстановить на 80%.