Житель Подмосковья полтора года проходил с осколком стекла в глазу

27 марта 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Офтальмологи Раменской больницы спасли зрение пациенту, который полтора года проходил с осколком стекла в правом глазу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациента привезли по скорой с жалобами на рези в глазу и потерю зрения. Мужчина рассказал, что осколок попал ему в глаз во время атаки дрона осенью 2024 года, но за медицинской помощью он по этому поводу до последнего момента не обращался. Диагностика показала проникающее ранение роговицы, набухающую катаракту и вторичную глаукому.





«Мы экстренно провели витрэктомию — частичное удаление стекловидного тела, а после этого убрали повреждённый хрусталик и осколок. Хрусталик заменили на искусственную линзу. Операция прошла успешно», — рассказал офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.