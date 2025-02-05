Житель Подмосковья спас тонущую в полынье собаку

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Собаку, которая провалилась под лёд на пруду в деревне Ченцово Можайского городского округа, спас местный житель, помощь в этом ему оказали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мужчина заметил, что в полынье на пруду, расположенном рядом с его домом, барахтается собака. Было видно, что животное давно находится в воде и не может выбраться самостоятельно. Мужчина обратился за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Затем, беспокоясь за жизнь собаки, он решил начать действовать до приезда спасателей: с помощью подручных средств он зацепил собаку за ошейник и вытянул на берег», — говорится в сообщении.Прибывшие спасатели осмотрели животное, которое от усталости не могло двигаться. Пса положили на мягкие носилки и отнесли в тёплый гараж к его спасителю. Собаку напоили тёплым молоком и положили у батареи, после чего она начала быстро приходить в себя. Неравнодушный мужчина решил приютить спасённого пса, пока не найдётся его хозяин.
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