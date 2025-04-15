Гостей каширских парков ждут игры, мастер-классы и йога смеха

Качество питания в 133 социальных учреждениях Московской области контролирует искусственный интеллект с помощью приложения «Проверки Подмосковья», с начала работы этой программы было устранено более 1,8 тыс. нарушений в данной сфере, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.