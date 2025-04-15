Гостей каширских парков ждут игры, мастер-классы и йога смеха

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Насыщенную программу подготовили для посетителей городского парка Каширы и парка культуры и отдыха «Дубовая роща» в каширском микрорайоне Ожерелье на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Например, в пятницу, 18 апреля, в обоих парках будет организовано занятие по дыхательной гимнастике и зарядка на свежем воздухе в рамках проекта «Активное долголетие». Кроме того, в парке «Дубовая роща» все желающие смогут заняться йогой смеха, а вечером будут организованы игровая и просветительская программы.
В субботу в городском парке Каширы откроет двери «Зелёная школа» и состоятся мастер-классы, а в воскресенье — развлечения для малышей.
Подробная программа мероприятий размещена в Telegram-канале каширских парков, там же можно записаться на мастер-классы.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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В субботу в городском парке Каширы откроет двери «Зелёная школа» и состоятся мастер-классы, а в воскресенье — развлечения для малышей.
Подробная программа мероприятий размещена в Telegram-канале каширских парков, там же можно записаться на мастер-классы.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Лев Каштанов