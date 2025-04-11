Для каширских «долголетов» проводят занятия по пению

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире участники проекта «Активное долголетие» посещают занятия по пению. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа. Они изучают различные техники и приёмы, учатся управлять голосом, правильно дышать, находят собственную манеру пения.
«Такие занятия помогают людям старшего поколения не только в творческой самореализации, но и в оздоровлении организма. Как отмечают специалисты, они благоприятно влияют на психоэмоциональное и физическое здоровье. Занятия пением могут поднять настроение, за счёт вибраций улучшить общее физическое состояние и положительно влиять на дыхательную систему», – сказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Занятия по пению каждую среду проходят по адресу: Кашира, ул. Иванова, д. №1. Начало – в 11:00.
Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону 8 (49669) 28-147. Расписание занятий можно найти по ссылке.
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