Жителей Коломны приглашают на бесплатную проверку на гепатит С
Бесплатный анализ на гепатит С будут делать в поликлиники № 4 Коломенской больницы во вторник, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с гепатитом.
«Анализ на гепатит С входит в диспансеризацию и сдается раз в десять лет. Но 28 июля жители Коломны смогут пройти это исследование, не дожидаясь, когда оно войдет в программу диспансеризации по их возрасту», — рассказал заведующий поликлиникой № 4 Никита Лапшин.Гепатит С часто протекает без симптомов, но при этом разрушает печень. Современные медикаменты способны победить этот вирус в 95% случаев, и чем раньше удаётся выявить болезнь, тем больше шансов на успех.
Скрининг на гепатит будет проходить в кабинете №24 с восьми до десяти часов утра. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.