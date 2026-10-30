Жителей Подмосковья научили выбирать позднюю осеннюю капусту

30 октября 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Московской области в сентябре приобрели более 4000 тонн капусты, в том числе свыше 3000 тонн белокочанной. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Как отметили в ведомстве, поздняя осенняя капуста пользуется особой популярностью благодаря плотным и сочным кочанам, высоким содержанием сахаров, клетчатки и минеральных веществ, а также способности храниться всю зиму.

«Благодаря плотной структуре листья поздних сортов прекрасно держат форму при длительном приготовлении и не развариваются, что делает их идеальными для щей, борщей, тушёных блюд, пирогов и голубцов. Кроме того, осенний урожай считается лучшим вариантом для квашения. Овощ даёт необходимый для естественного молочнокислого брожения сок, естественную сладость и фирменный хруст. Помимо классической квашеной капусты, её солят с морковью, яблоками, клюквой, тмином или укропом, маринуют и запекают», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«В первую очередь следует оценить плотность и вес. Хороший осенний кочан должен быть тяжёлым для своего размера и очень плотным, практически не проминаясь при сильном нажатии. А вот рыхлые вилки быстрее вянут и уступают по сочности. Важны также внешний вид и окраска. Качественный овощ отличается светлым, беловато-зелёным цветом и упругими наружными листьями, но вполне допустимо и лёгкое подсыхание верхних листов», – добавили специалисты.