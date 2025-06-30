Гости «Молодёжной почты» в Петербурге отправили 997 открыток
Жители Санкт-Петербурга отправили 997 авторских открыток с помощью «Молодёжной почты». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Молодёжную почту» развернули в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в рамках городского фестиваля «Молодёжные выходные: фестиваль достижений».
«Все желающие могли подписать открытку с изображением "Алых парусов" и бесплатно отправить её друзьям и родным. В пространстве также можно было прочитать свежий выпуск «Петербургского дневника»», — говорится в статье.
Всего в рамках фестиваля было представлено несколько десятков мероприятий, которые были распределены по четырём тематическим зонам: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай», каждая из которых рассказывала молодым людям о возможностях для молодёжи.
Тем временем в Кемерове День молодёжи отметили концертом на амфитеатре новой набережной Томи, пишет «Сiбдепо».
В рамках праздника для гостей также были организованы различные мастер-классы, конкурсы и игры для детей и взрослых. Кемеровчане смогли не только насладиться музыкой, но и отдохнуть, позаниматься спортом и полюбоваться красивыми пейзажами.