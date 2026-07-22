Жителей Подмосковья приглашают вступить в ряды народных дружин

22 июля 2026, 17:14

Видео: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Жителей Подмосковья приглашают вступить в народные дружины, чтобы помогать правоохранителям обеспечивать безопасность в регионе. Соответствующую информацию разместила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.