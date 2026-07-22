Жителей Подмосковья приглашают вступить в ряды народных дружин
Видео: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Жителей Подмосковья приглашают вступить в народные дружины, чтобы помогать правоохранителям обеспечивать безопасность в регионе. Соответствующую информацию разместила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Только с начала года с помощью народных дружинников выявили 42 преступления и 1775 административных правонарушений. В настоящее время в регионе работают 77 таких объединений, в которых состоят почти две тысячи человек.
Народные дружинники помогают правоохранителям охранять общественный порядок и пресекать правонарушения, проводят профилактические беседы с населением, а также оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях и при несчастных случаях.
Вступить в народную дружину могут граждане России старше 18 лет, без судимости, зависимостей и проблем со здоровьем. Добровольцев обучают правовым основам, действиям при выявлении нарушений, оказанию первой помощи, основам обращения с оружием и приемам самообороны. Им выдают современную экипировку, средства связи и страховку, а также оплачивают их работу.
Для этого нужно обратиться в администрацию по месту жительства или в одну из существующих народных дружин. Контакты можно найти на сайте ГУ МВД России по Московской области.
Читайте также: