В Москве ожидаются выходные с комфортной погодой без жары и дождя
Синоптик Позднякова: на выходных в Москве установится комфортная погода
На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается комфортная погода без существенных осадков. Такой прогноз сделала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в субботу и воскресенье на смену дождям придет переменная облачность. Однако в 25 июля местами все же не исключены кратковременные дожди. Дневная температура составит порядка +22…+24 °C, что немного ниже климатической нормы конца июля.
«Но в целом погодные условия будут комфортными для отдыха на свежем воздухе, поскольку жара отступит, а сильных дождей и похолодания не предвидится», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом в беседе с RT синоптик уточнила, что дожди разной интенсивности будут идти в столичном регионе до конца рабочей недели. В среду осадки наиболее вероятны в восточной части Подмосковья.
«В четверг дождя будет несколько меньше, потому что мы будем находиться между циклоническими вихрями. А в пятницу уже скажется влияние следующего циклона. Поэтому прогнозы показывают, что дождя будет больше. Он будет от небольшого до умеренного», — предупредила специалист.
Несмотря на дожди, днем в Москве столбики термометров показывают до +22...+24 °C, ночью температура остается в пределах +14...+16 °C. В четверг днем воздух прогреется до +21...+23 °C, а в пятницу — до +23...+25 °C, заключила Позднякова.