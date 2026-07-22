В Москве ожидаются выходные с комфортной погодой без жары и дождя

22 июля 2026, 15:48

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве установится комфортная погода

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается комфортная погода без существенных осадков. Такой прогноз сделала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, в субботу и воскресенье на смену дождям придет переменная облачность. Однако в 25 июля местами все же не исключены кратковременные дожди. Дневная температура составит порядка +22…+24 °C, что немного ниже климатической нормы конца июля.





«Но в целом погодные условия будут комфортными для отдыха на свежем воздухе, поскольку жара отступит, а сильных дождей и похолодания не предвидится», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В четверг дождя будет несколько меньше, потому что мы будем находиться между циклоническими вихрями. А в пятницу уже скажется влияние следующего циклона. Поэтому прогнозы показывают, что дождя будет больше. Он будет от небольшого до умеренного», — предупредила специалист.