Жителей Подмосковья пригласили на конкурс инициатив по защите исторической памяти

21 октября 2025, 10:32

Фото: istockphoto.com/OlyaSolodenko

Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти проводит Национальный центр исторической памяти при президенте РФ совместно с Центральным советом сторонников партии «Единая Россия». К участию приглашаются жители разных регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба мероприятия.





Конкурс проводится по 11 номинациям: «Малая Родина – история большой страны», «Историческая память. Дальний Восток», «Общественные запросы и приоритеты исторической памяти», «Сохранение памяти в культуре и искусстве», «Их имя – символ России», «Корпоративные традиции сохранения исторической памяти», «Игровые форматы сохранения исторической памяти», «Историческая память в семейных традициях», «Музеи – сокровищницы народной памяти», «Научно-профессиональные подходы к сохранению исторической памяти» и «Народный маршрут – дорогами исторической памяти».





«Целью мероприятия является поддержка инициатив, связанных с увековечиванием памяти о ключевых событиях российской истории», — отмечается в сообщении.