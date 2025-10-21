Бойцы СВО смогут построить карьеру в госслужбе по программе «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», которая открывает возможность участникам специальной военной операции начать карьеру на государственной службе. Участвовать в проекте могут не только жители Московской области, но и военнослужащие со всей России.
Инициатива направлена на переподготовку и профессиональное развитие бойцов, вернувшихся к гражданской жизни. Обучение бесплатное, проходит в очно-заочном формате и длится один год. Программа включает четыре очных модуля и стажировки в органах государственной и муниципальной власти под руководством опытных наставников.
С сентября 2025 по сентябрь 2026 года участники смогут пройти обучение по трём направлениям: «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». Выпускники программы войдут в кадровый резерв и смогут претендовать на должности в органах власти Московской области и местного самоуправления.
К участию приглашаются действующие и бывшие военнослужащие — участники боевых действий, имеющие гражданство РФ и высшее образование. Регистрация в Подмосковье не требуется. Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить анкету, написать сочинение и пройти конкурсный отбор.
