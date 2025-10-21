Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

21 октября 2025, 09:56

Фото: пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.