Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.
Фонд создан указом Президента РФ от 17 мая 2021 года № 287 для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Участвовать могут коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Каждый участник вправе подать одну заявку.
ПФКИ поддерживает проекты, направленные на сохранение исторического и культурного наследия, продвижение традиционных ценностей, развитие творческого потенциала граждан и укрепление единства российского общества.
Заявки принимаются по 12 направлениям, среди которых «Единство с судьбой России», «Культурный код», «Многонациональный народ», «Крепкая семья», «Нравственные ориентиры» и другие.
Победители конкурса получат гранты на реализацию своих проектов в 2026 году. Подробная информация и условия участия опубликованы на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
