Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе кормушек

01 декабря 2025, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

XIV интернет-конкурс птичьих кормушек проводит Союз охраны птиц России. Принять в нём участие приглашают всех желающих, в том числе жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.





Заявки принимаются в трёх основных номинациях: «Оптимальный вариант» (кормушка, отвечающая всем стандартам), «Чудо-столовая» (самая оригинальная и красивая кормушка) и «Пернатые гости» (фото птиц на кормушке, сделанной своими руками).



Есть также три подноминации: «Самое массовое скопление», «Самая многовидовая фотография» и «Самый редкий гость».





«Московское отделение Союза охраны птиц России — наш давний партнёр. Информация, которую мы получаем от бердвотчеров и орнтологов, помогает анализировать состояние популяций пернатых. И мы поддерживаем гуманитарные инициативы Союза. Поэтому я приглашаю всех жителей области принять участие в конкурсе», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.