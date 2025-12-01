Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе кормушек
XIV интернет-конкурс птичьих кормушек проводит Союз охраны птиц России. Принять в нём участие приглашают всех желающих, в том числе жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Заявки принимаются в трёх основных номинациях: «Оптимальный вариант» (кормушка, отвечающая всем стандартам), «Чудо-столовая» (самая оригинальная и красивая кормушка) и «Пернатые гости» (фото птиц на кормушке, сделанной своими руками).
Есть также три подноминации: «Самое массовое скопление», «Самая многовидовая фотография» и «Самый редкий гость».
«Московское отделение Союза охраны птиц России — наш давний партнёр. Информация, которую мы получаем от бердвотчеров и орнтологов, помогает анализировать состояние популяций пернатых. И мы поддерживаем гуманитарные инициативы Союза. Поэтому я приглашаю всех жителей области принять участие в конкурсе», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.Фотографии по всем номинациям принимают с 1 декабря по 24 марта по ссылке. Лучших участников будут выбирать каждый месяц. А к 1-му апреля жюри определит победителей в каждой из номинаций.