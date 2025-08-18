Жителей Раменского приглашают на день открытых дверей в ДК им. Воровского

18 августа 2025, 15:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

День открытых дверей проведут в Доме культуры имени Воровского в Раменском в субботу, 30 августа. Гостей ждут концерты, мастер-классы и встречи с руководителями творческих коллективов ДК. Об этом сообщает пресс-служа администрации муниципального округа.





Мероприятия будут проходить на нескольких площадках. В 11:00 на улице у ДК даст концерт духовой оркестр «Возрождение», а в фойе в это время начнутся мастер-классы.



