Жителей Раменского приглашают на день открытых дверей в ДК им. Воровского
День открытых дверей проведут в Доме культуры имени Воровского в Раменском в субботу, 30 августа. Гостей ждут концерты, мастер-классы и встречи с руководителями творческих коллективов ДК. Об этом сообщает пресс-служа администрации муниципального округа.
Мероприятия будут проходить на нескольких площадках. В 11:00 на улице у ДК даст концерт духовой оркестр «Возрождение», а в фойе в это время начнутся мастер-классы.
«В полдень в Большом зале начнётся концерт творческих коллективов Дворца культуры. А через час, в 13:00, там же стартует танцкласс хореографического коллектива «Экспрессия», — говорится в сообщении.Встречи с руководителями творческих коллективов тоже будут проходить с 13:00. Они расскажут о специфике и расписании занятий и ответят на вопросы.
Вход на день открытых дверей открытый, возрастных ограничений нет.