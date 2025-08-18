Фермерам Подмосковья передали ещё более 80 га государственной сельхозземли

18 августа 2025, 11:53

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 80 гектаров муниципальной земли сельскохозяйственного назначения, а также земли неразграниченной государственной собственности передали фермерским хозяйствам Московской области в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Участки передали семи фермерским хозяйствам в округах Серебряные Пруды, Коломна, Ступино, Подольск, Орехово-Зуевский и Можайский.





«Фермеры получили земли в аренду без торгов сроком на пять лет. Общая площадь переданных участков составляет 80,7 га. Это значит, нам удалось вовлечь землю в хозяйственный оборот и одновременно помочь фермерским хозяйствам Подмосковья в их трудном и благородном деле развития сельского хозяйства региона», — сказал глава областного Минимущества Тихон Фирсов.