Жители Дубны одобрили план благоустройства нового сквера

14 ноября 2025, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Жители микрорайона Чёрная Речка обсудили актуальные темы в выездном формате с представителями руководства Дубны. Они одобрили план разбить сквер на территории пустыря на улице Московской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Благоустроить планируют территорию площадью около 0,7 га. Там появятся современные и безопасные детские зоны, удобные пешеходные маршруты, качественное освещение, скамейки, цветники и новые деревья. Будут созданы условия для маломобильных граждан.

«Обустроенный сквер с красивыми деревьями, кустарниками, дорожками и освещением будет только на пользу нашим жителям, родителями с маленькими детьми», – считает жительница Дубны Ольга Афонина.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«За два часа активной работы поговорили о будущем сквере на улице Московской, дальнейшем благоустройстве различных уголков Дубны и важных инфраструктурных объектах города. Все пожелания взяли в работу. Договорились с жителями встретиться после проработки вопросов», – сказал Тихомиров.