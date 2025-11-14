Жители Дубны одобрили план благоустройства нового сквера
Жители микрорайона Чёрная Речка обсудили актуальные темы в выездном формате с представителями руководства Дубны. Они одобрили план разбить сквер на территории пустыря на улице Московской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Благоустроить планируют территорию площадью около 0,7 га. Там появятся современные и безопасные детские зоны, удобные пешеходные маршруты, качественное освещение, скамейки, цветники и новые деревья. Будут созданы условия для маломобильных граждан.
«Обустроенный сквер с красивыми деревьями, кустарниками, дорожками и освещением будет только на пользу нашим жителям, родителями с маленькими детьми», – считает жительница Дубны Ольга Афонина.Работы проведут в будущем году. Жители активно высказывали идеи о том, каким должен быть сквер. Глава Дубны Максим Тихомиров предложил ещё несколько раз собраться в зимние каникулы и основательно обсудить детали.
«За два часа активной работы поговорили о будущем сквере на улице Московской, дальнейшем благоустройстве различных уголков Дубны и важных инфраструктурных объектах города. Все пожелания взяли в работу. Договорились с жителями встретиться после проработки вопросов», – сказал Тихомиров.Другими темами встречи стали жилищное строительство, работа почты, жилищно-коммунальное хозяйство и многое другое.