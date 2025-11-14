В Дубне открыли выставку редких бумажных банкнот «Деньги в вихре перемен»

14 ноября 2025, 16:38

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне в музее открыли выставку «Деньги в вихре перемен: Гражданская война и постсоветская Россия». Гостям предлагают взглянуть на историю страны через бумажные деньги, рассказали в Администрации городского округа Дубна.





Здесь собрали подлинные банкноты и аналоги денег, которые выпускали на территории бывшей Российской империи с конца 1890-х годов до 2010-х. Коллекцию предоставил житель Дубны Евгений Рябов — он возглавлял «Дирекцию программы развития наукограда Дубна» и стал первым директором музея крылатых ракет.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

Выставка заинтересует историков, коллекционеров, студентов и всех, кто хочет посмотреть на прошлое страны через обычные, на первый взгляд, предметы. Экспозиция представляет деньги как «говорящих свидетелей эпохи» — они помогают понять, чем жила страна в переломные годы.



В новой экспозиции банкноты, которые относятся к ключевым этапам развития государства: революции и Гражданской войне 1917–1922 годов, НЭПу, Великой Отечественной войне, перестройке и бурным 1990-м годам, когда Россия пережила распад СССР, переход к рыночной экономике и масштабные финансовые реформы.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

