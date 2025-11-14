В Дубне открыли выставку редких бумажных банкнот «Деньги в вихре перемен»
В Дубне в музее открыли выставку «Деньги в вихре перемен: Гражданская война и постсоветская Россия». Гостям предлагают взглянуть на историю страны через бумажные деньги, рассказали в Администрации городского округа Дубна.
Здесь собрали подлинные банкноты и аналоги денег, которые выпускали на территории бывшей Российской империи с конца 1890-х годов до 2010-х. Коллекцию предоставил житель Дубны Евгений Рябов — он возглавлял «Дирекцию программы развития наукограда Дубна» и стал первым директором музея крылатых ракет.
Выставка заинтересует историков, коллекционеров, студентов и всех, кто хочет посмотреть на прошлое страны через обычные, на первый взгляд, предметы. Экспозиция представляет деньги как «говорящих свидетелей эпохи» — они помогают понять, чем жила страна в переломные годы.
В новой экспозиции банкноты, которые относятся к ключевым этапам развития государства: революции и Гражданской войне 1917–1922 годов, НЭПу, Великой Отечественной войне, перестройке и бурным 1990-м годам, когда Россия пережила распад СССР, переход к рыночной экономике и масштабные финансовые реформы.
Выставку приурочили ко дню рождения музея. Она будет работать до 12 апреля 2026 года.«Музей Дубны с почтением относится к истории страны, региона, города. Вместе с жителями они воссоздают забытые страницы эпох. Новая выставка — результат большого труда, будет интересна всем жителям и гостям наукограда», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Посетителей ждут по адресу: проспект Боголюбова, дом 54 — со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00, по выходным с 11:00 до 17:00. Понедельник — выходной.
Возрастное ограничение: 6+.