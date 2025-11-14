В Дубне пациентам с нарушениями речи помогает уникальный специалист

14 ноября 2025, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненский логопед Любовь Беляева работает с пациентами, у которых диагностировали нарушение речи. Специалист принимает в стационаре медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Врач занимается в неврологическом отделении с пациентами после инсульта, черепно-мозговых травм и нейро-дегенеративных заболеваний. Такие патологии часто приводят к нарушениям письма, устной речи, проблемам с голосом и глотанием.

«Часто, когда у человека случается беда, у него нарушается речь. Врачи спасают здоровье физическое, а логопеды – здоровье социальное. Человек выжил после какой-то болезни, но что дальше, если он не может говорить? Получается, социальное спасение не менее важно, им мы и занимаемся», – рассказала о своей работе Беляева.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна





«Неврологическое отделение МСЧ №9 ФМБА России ещё совсем молодое, но уже показывает высокие результаты», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.