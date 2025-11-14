В Дубне пациентам с нарушениями речи помогает уникальный специалист
Дубненский логопед Любовь Беляева работает с пациентами, у которых диагностировали нарушение речи. Специалист принимает в стационаре медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Врач занимается в неврологическом отделении с пациентами после инсульта, черепно-мозговых травм и нейро-дегенеративных заболеваний. Такие патологии часто приводят к нарушениям письма, устной речи, проблемам с голосом и глотанием.
«Часто, когда у человека случается беда, у него нарушается речь. Врачи спасают здоровье физическое, а логопеды – здоровье социальное. Человек выжил после какой-то болезни, но что дальше, если он не может говорить? Получается, социальное спасение не менее важно, им мы и занимаемся», – рассказала о своей работе Беляева.Для каждого нарушения имеются свои методики лечения – от массажа до ароматеки, соотношения запаха с необходимым словом или картинкой. Их подбирают индивидуально.
«Неврологическое отделение МСЧ №9 ФМБА России ещё совсем молодое, но уже показывает высокие результаты», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Беляева – не только логопед, но и афазиолог. Она занимается восстановлением и коррекцией речи людей, утративших её из-за органического поражения мозга. Такой специалист есть не в каждом отделении реабилитации, причём не только в Подмосковье, но и в Москве.