Жители обсудили с руководством Красногорска проблемы военного городка Павшино
Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова обсудила с жителями проблемы военного городка Павшино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Главными темами встречи стали нехватка магазинов и объектов сферы услуг, благоустройство территории и модернизация детских игровых площадок.
«На часть вопросов удалось дать разъяснения на месте, многие предложения взяли в работу. Безусловно, все вопросы мы отработаем и вернёмся к жителям с обратной связью», – пообещала Горшкова
В обходе территории вместе с ней участвовали депутат Совета депутатов округа Виталий Ласкавец, представители профильных управлений администрации, а также территориального отдела Павшинская пойма, в ведении которого находится военный городок Павшино.