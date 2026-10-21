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Жители обсудили с руководством Красногорска проблемы военного городка Павшино

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова обсудила с жителями проблемы военного городка Павшино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.



Главными темами встречи стали нехватка магазинов и объектов сферы услуг, благоустройство территории и модернизация детских игровых площадок.

«На часть вопросов удалось дать разъяснения на месте, многие предложения взяли в работу. Безусловно, все вопросы мы отработаем и вернёмся к жителям с обратной связью», – пообещала Горшкова
Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В обходе территории вместе с ней участвовали депутат Совета депутатов округа Виталий Ласкавец, представители профильных управлений администрации, а также территориального отдела Павшинская пойма, в ведении которого находится военный городок Павшино.
Лора Луганская

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