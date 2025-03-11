Для жительниц Павловского Посада устроили концерт с песнями Виктора Цоя

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Концерт «8 марта в рок-ритме» провели для жительниц Павловского Посада активисты Молодой Гвардии в доме культуры «Ленский», там прозвучали знаменитые песни группы «Кино», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Песни Виктора Цоя, основателя и лидера группы «Кино», исполнили Максим Епихин, Сергей Шилин и кавер-группа «Хищные птицы», — говорится в сообщении.Концерт понравился зрителям.
«Интересная манера исполнения, молодёжный подход – всё это создавало атмосферу настоящего рок-ритма и стало ярким подарком для женской половины аудитории. Желаем ребятам изучать новые композиции, совершенствоваться, а мы с удовольствием придем снова», — поделилась впечатлением от мероприятия семья Смирновых.Читайте также:
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Лев Каштанов