Жители Подмосковья смогут освоить управление дронами за две недели
В Подмосковье открыли программу подготовки операторов беспилотников мультироторного типа. Поступить на курс могут граждане России старше 16 лет с полным общим образованием. Об этом сообщает Центр специальной подготовки «Витязь».
Обучение проходит очно и занимает 126 часов. Из них 112 часов приходятся на лекции и практику. Основной курс длится 14 дней при восьмичасовом учебном дне. Слушатели познакомятся с воздушным законодательством и правилами использования воздушного пространства, изучат основы навигации, аэродинамики и метеорологии. На занятиях они освоят планирование маршрутов и подготовку полетных документов.
Во время практики будущие операторы научатся оценивать условия полета, проводить расчеты и составлять задания. Программа включает работу со специальным программным обеспечением, запуск дронов и дистанционное пилотирование.
Преподаватели уделят внимание проверке оборудования и контролю параметров полета. Участники курса разберут возможные угрозы, ошибки и порядок действий в аварийных ситуациях.
В конце обучения слушателям предстоит сдать экзамен. Выпускники, успешно освоившие программу, получат квалификацию оператора беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов включительно. Центр выдаст им свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.
Подробнее узнать о программе можно на сайте ЦСП «Витязь».
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