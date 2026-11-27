27 ноября 2026, 14:17

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Подмосковье открыли программу подготовки операторов беспилотников мультироторного типа. Поступить на курс могут граждане России старше 16 лет с полным общим образованием. Об этом сообщает Центр специальной подготовки «Витязь».