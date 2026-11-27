27 ноября 2026, 13:10

оригинал Фото: istockphoto.com/Venerala

Три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали юные представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по самбо на призы заслуженного тренера России Е.П. Ерёминой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Санкт-Петербурге 21-22 ноября. В нём приняли участие свыше 230 спортсменов из 23 российских регионов. Самбисты соревновались в двух возрастных категориях: 12-14 и 14-16 лет.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ева Хомова из Люберец, выступавшая в весе 59 килограммов, Виктория Никифорова из Видного в весе 44 килограмма и Мария Рощина из Дзержинского в весе 43 килограмма», — говорится в сообщении.