27 ноября 2026, 13:40

оригинал Фото: медиасток.рф

Мастер-классы, конкурсы, выставки, а также семинары по получению мер поддержки проведут в офисах «Мои документы» в Московской области в честь Дня матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





Принять участие во всех праздничных мероприятиях посетители МФЦ могут бесплатно.





«День матери — это один из самых теплых и трогательных праздников. В этом году подмосковные офисы МФЦ объединили творческие активности для детей с практическими обучающими сессиями для родителей, где просто и доступно разъяснят порядок оформления федеральных и региональных мер соцподдержки», — говорится в сообщении.