В подмосковных МФЦ проведут праздничные мероприятия ко Дню матери
Мастер-классы, конкурсы, выставки, а также семинары по получению мер поддержки проведут в офисах «Мои документы» в Московской области в честь Дня матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
Принять участие во всех праздничных мероприятиях посетители МФЦ могут бесплатно.
«День матери — это один из самых теплых и трогательных праздников. В этом году подмосковные офисы МФЦ объединили творческие активности для детей с практическими обучающими сессиями для родителей, где просто и доступно разъяснят порядок оформления федеральных и региональных мер соцподдержки», — говорится в сообщении.Мероприятия стартовали 27 ноября и завершатся 29 числа. Подробно узнать о содержании и времени проведения праздника жители могут в своих отделениях МФЦ.