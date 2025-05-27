Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области с начала года получили через интернет более 42 тыс. медицинских справок. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для онлайн-заказа доступны 11 видов электронных документов. В этом году перечень медицинских справок, доступных к заказу через интернет, расширили.
Для получения электронных справок в спортивную секцию, для абитуриентов, в бассейн, а также санаторно-курортной карты обязателен медосмотр, пройденный в течение календарного года.
Получить справки можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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«Стали доступны справка в бассейн и справка о вызове скорой помощи. Формат заказа медицинских справок в онлайн-режиме очень удобен: документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнётся. Всего с начала года жители региона оформили более 42 тыс. справок онлайн», — сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа.
Для получения электронных справок в спортивную секцию, для абитуриентов, в бассейн, а также санаторно-курортной карты обязателен медосмотр, пройденный в течение календарного года.
Получить справки можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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Лора Луганская