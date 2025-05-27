Воробьёв проверил в «Ясенкях» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» расположен под Подольском. Бойцы не только проходят там программу восстановления, рассчитанную на 21 день, но и получают помощь с оформлением мер соцподдержки и трудоустройством.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В начале мая в центре открыли бассейн, о чём участники СВО просили губернатора. Занятия плаванием помогают быстрее поправиться и подготовиться к протезированию. Воробьёв пообщался с бойцами и врачами.
В бассейне – три дорожки по 25 м. Он оснащён подъёмниками. За счёт области закуплены вело- и акватренажёры, шагательный акватренажёр, электронная водная беговая дорожка, брусья для бассейна. Ежедневно лечебным плаванием и гидрореабилитацией могут заниматься около 100 человек.
Московская область помогает учреждению с приобретением современного реабилитационного оборудования. Там уже появились система для декомпрессии позвоночника, беговые дорожки с подвесом, барокамера, установка «Экзарта», мультимедийный комплекс «Девирта» и многое другое.
В «Ясенках» работают 77 специалистов. Коллективу объявлена благодарность губернатора. А инструктору-методисту по ЛФК Павлу Клемяшову Воробьёв вручил Почётную грамоту. Клемяшов поставил на ноги многих бойцов, и они попросили губернатора отметить его наградой.
В центре действуют 10 программ восстановления физической активности. Важно, что в «Ясенках» бойцы могут находиться вместе с близкими, которые могут их сопровождать весь период лечения.
С сентября прошлого года на базе центра проводится работа по психотерапии участников СВО под руководством профессора, главного внештатного врача-психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе.
В «Ясенках» также работает отделение ДОСААФ, где учат водить автомобили с ручным управлением. Программа включает 188 часов теории и 16 часов практики. Машины предоставляет ветеранам фонд «Защитники Отечества».
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В начале мая в центре открыли бассейн, о чём участники СВО просили губернатора. Занятия плаванием помогают быстрее поправиться и подготовиться к протезированию. Воробьёв пообщался с бойцами и врачами.
«Спасибо, что вы подняли эту тему. Абсолютно согласен, что ребятам бассейн необходим», – сказал Воробьёв участнику СВО из Донецка Сергею Колосову, который был одним из инициаторов создания бассейна.
«Хороший бассейн, большое вам спасибо. Два года назад, когда вы к нам приезжали, я просил его построить, потому что не хватало средств реабилитации. Теперь у нас много тренажёров, а бассейн позволяет работать над координацией движений, укреплением мышц», – ответил Колосов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В бассейне – три дорожки по 25 м. Он оснащён подъёмниками. За счёт области закуплены вело- и акватренажёры, шагательный акватренажёр, электронная водная беговая дорожка, брусья для бассейна. Ежедневно лечебным плаванием и гидрореабилитацией могут заниматься около 100 человек.
«Площадь бассейна – более 1 тыс. кв. м. Здесь ещё есть отдельная чаша – там и гидромассаж, и специалист ЛФК может заниматься с ребятами, которые передвигаются на колясках. Бассейном могут пользоваться не только бойцы, но и получатели социальных услуг», – рассказал губернатору директор Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область помогает учреждению с приобретением современного реабилитационного оборудования. Там уже появились система для декомпрессии позвоночника, беговые дорожки с подвесом, барокамера, установка «Экзарта», мультимедийный комплекс «Девирта» и многое другое.
«Наша задача – укомплектовать центр всем необходимым, чтобы ребятам оказывали самую профессиональную помощь, чтобы всегда можно было получить консультацию. Хотел бы сказать отдельное спасибо врачам и директору Михаилу Александровичу Маслову. Очень важно было подобрать сильную команду специалистов, которая давала бы результат. По поручению президента я часто встречаюсь с бойцами, их семьями, вручаю награды. За последнее время у меня не было ни одной встречи, на которой люди не говорили бы добрые слова про «Ясенки», – рассказал глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В «Ясенках» работают 77 специалистов. Коллективу объявлена благодарность губернатора. А инструктору-методисту по ЛФК Павлу Клемяшову Воробьёв вручил Почётную грамоту. Клемяшов поставил на ноги многих бойцов, и они попросили губернатора отметить его наградой.
«Приятно получить награду накануне своего большого своего юбилея – 1 июня мне исполняется 60 лет. Я использую базовые методики, за плечами большая школа Института неврологии. В дальнейшем у меня добавилось много новых приёмов, методов реабилитации. В «Ясенках» с каждым годом расширяются возможности и с точки зрения площадей, и по инвентарю, которого становится гораздо больше – это и тренажеры, и оборудование», – сказал Клемяшов.Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В центре действуют 10 программ восстановления физической активности. Важно, что в «Ясенках» бойцы могут находиться вместе с близкими, которые могут их сопровождать весь период лечения.
С сентября прошлого года на базе центра проводится работа по психотерапии участников СВО под руководством профессора, главного внештатного врача-психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе.
«Я был контужен, сейчас прохожу психологическую помощь. Мне здесь здорово помогли, чувствую себя уже намного лучше», – рассказал Геннадий Горюнов.В зоне СВО он служил в разведке, во время боевого задания над головой разорвалась мина. Бойца сильно контузило, он не узнавал даже родных. К тому же отказала рука. В «Ясенки» он приезжает уже в пятый раз.
«Был момент, когда бойцы, которые многое прошли, стеснялись ходить к психологу. Но затем стали друг другу рассказывать, что это очень важно, что ты получаешь ответы на многие вопросы. И мы видим, насколько необходима сейчас психологическая служба», – подчеркнул Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В «Ясенках» также работает отделение ДОСААФ, где учат водить автомобили с ручным управлением. Программа включает 188 часов теории и 16 часов практики. Машины предоставляет ветеранам фонд «Защитники Отечества».
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