Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови

Сдача ЕГЭ — большое испытание не только для интеллекта, но и для нервной системы. При этом чем спокойнее человек, тем больше у него шансов на хороший результат. О том, как привести нервы в порядок накануне, во время и после экзамена, рассказал клинический психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.