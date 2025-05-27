Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови

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Жителей Московской области с первой, второй и третьей отрицательными группами крови призывают сделать донацию для нужд медучреждений региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I, II и III отрицательными группами крови. IV отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Она напомнила, что донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкопациентам, новорождённым с различными патологиями и людям с заболеваниями крови. Стать донором может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, не менее года проживший в нашей стране на законных основаниях.
Вся информация о сдаче крови размещена на портале «Доноры Подмосковья».
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