Жители Подмосковья закрыли через мессенджер MAX порядка 165 000 больничных

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 165 000 жителей Московской области закрыли больничные листы с помощью мессенджера MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.



В Подмосковье это можно сделать на телемедицинской консультации, без очного посещения поликлиники. Такая функция доступна в чат-боте Денис в MAX.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно быть прикреплённым к одной из поликлиник Минздрава Московской области.

«Для закрытия больничного листа пациенту достаточно иметь доступ в интернет. На телемедицинской консультации врач задаст пациенту вопросы, убедится в отсутствии жалоб и закроет листок нетрудоспособности. С начала года с помощью чат-бота в мессенджере MAX жители Подмосковья закрыли почти 165 000 больничных», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в министерстве, запись на онлайн-консультацию оформляется в MAX в несколько кликов. В чат сразу поступает ссылка для подключения, а за два часа до приёма – напоминание.

Помимо мессенджера MAX, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина» и региональный портал госуслуг «Здоровье».
Лора Луганская

