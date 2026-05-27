Жители Подмосковья закрыли через мессенджер MAX порядка 165 000 больничных

27 мая 2026, 19:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 165 000 жителей Московской области закрыли больничные листы с помощью мессенджера MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





В Подмосковье это можно сделать на телемедицинской консультации, без очного посещения поликлиники. Такая функция доступна в чат-боте Денис в MAX.



Чтобы воспользоваться услугой, нужно быть прикреплённым к одной из поликлиник Минздрава Московской области.

«Для закрытия больничного листа пациенту достаточно иметь доступ в интернет. На телемедицинской консультации врач задаст пациенту вопросы, убедится в отсутствии жалоб и закроет листок нетрудоспособности. С начала года с помощью чат-бота в мессенджере MAX жители Подмосковья закрыли почти 165 000 больничных», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.