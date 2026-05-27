Жительница Подольска стала донором костного мозга для четырёхлетнего малыша

27 мая 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

25-летняя Мария Сясикова из Подольска подарила шанс на жизнь четырёхлетнему мальчику, которого лечат в больнице Санкт-Петербурга. Девушка стала для него донором костного мозга, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Мария работает учителем начальных классов, она счастливая жена и мама. В регистр доноров костного мозга вступила полтора года назад, увидев информацию у одного из блогеров. Сясикова узнала, что многим пациентам, в том числе детям с гематологическими заболеваниями, может помочь только пересадка. Найти подходящего донора не всегда бывает непросто.

«Я поехала в подразделение Московского областного центра крови в Подольске и сдала кровь на НLА-типирование. С помощью этого анализа выясняют генетическую совместимость донора и пациента. Так я вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Ровно через год мне позвонили и сообщили, что мои клетки подошли, и я могу помочь маленькому мальчику, который находится на лечении в больнице Санкт-Петербурга. Я согласилась», – рассказала Мария Сясикова.

«Позже меня пригласили на саму процедуру. Клетки взяли из тазовой кости. Всё прошло успешно. Мне сообщили, что через 4-6 месяцев можно будет позвонить и узнать, как себя чувствует малыш после трансплантации», – отметила подольчанка.