В Подмосковье ребёнку впервые исправили порок сердца отечественным окклюдером
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля впервые в Московском регионе провели уникальную операцию ребёнку с пороком сердца, использовав отечественный окклюдер. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
В ДКЦ поступила девочка с дефектом предсердной перегородки. Это врождённое отверстие, из-за которого смешивается кровь, а сердце работает с повышенной нагрузкой. Подобную патологию можно устранить только хирургическим путём.
«Врачи выполнили пациентке сложную операцию по закрытию дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера – устройства в форме сетчатого зонтика. Через небольшой разрез на бедре и специальный катетер хирурги провели эту маленькую заглушку по сосудам к месту дефекта и закрыли его. Операция прошла без осложнений. Уникальность состояла в том, что хирурги применили окклюдер российского производства», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.
Он пояснил, что чаще используют устройства западных или китайских производителей. Результат операции показал, что отечественное приспособление не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным качествам даже превосходит их.
Послеоперационный период прошёл без осложнений. На пятый день девочку выписали домой под наблюдение врачей. Через некоторое время она вернётся в клинику на контрольный осмотр.