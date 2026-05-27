В Подмосковье ребёнку впервые исправили порок сердца отечественным окклюдером

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля впервые в Московском регионе провели уникальную операцию ребёнку с пороком сердца, использовав отечественный окклюдер. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





В ДКЦ поступила девочка с дефектом предсердной перегородки. Это врождённое отверстие, из-за которого смешивается кровь, а сердце работает с повышенной нагрузкой. Подобную патологию можно устранить только хирургическим путём.

«Врачи выполнили пациентке сложную операцию по закрытию дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера – устройства в форме сетчатого зонтика. Через небольшой разрез на бедре и специальный катетер хирурги провели эту маленькую заглушку по сосудам к месту дефекта и закрыли его. Операция прошла без осложнений. Уникальность состояла в том, что хирурги применили окклюдер российского производства», – рассказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.