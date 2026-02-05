Достижения.рф

Жители села Ельдигино обсудили актуальные вопросы с властями Пушкинского округа

Максим Красноцветов (слева). Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Руководство Пушкинского округа провело выездную администрацию в селе Ельдигино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Участие в мероприятии приняли глава округа Максим Красноцветов, его профильные заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, член региональной Общественной палаты Инна Орлова, глава Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и члены окружного Совета депутатов.

«На встрече обсудили вопросы здравоохранения, транспортной доступности, сложные ситуации в сфере земельно-имущественных отношений и поддержку семей участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.
По каждому вопросу жители получили подробное объяснение. Ряд поручений представители окружного руководства взяли в работу.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0