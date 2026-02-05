Жители села Ельдигино обсудили актуальные вопросы с властями Пушкинского округа
Руководство Пушкинского округа провело выездную администрацию в селе Ельдигино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли глава округа Максим Красноцветов, его профильные заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, член региональной Общественной палаты Инна Орлова, глава Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и члены окружного Совета депутатов.
«На встрече обсудили вопросы здравоохранения, транспортной доступности, сложные ситуации в сфере земельно-имущественных отношений и поддержку семей участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.По каждому вопросу жители получили подробное объяснение. Ряд поручений представители окружного руководства взяли в работу.