Жители Волоколамска прошли 10 000 шагов по городскому парку
В городском парке Волоколамска состоялась оздоровительная акция. Участники вместе преодолели рекомендуемую суточную норму в 10 000 шагов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Несмотря на пасмурную погоду, к коллективной прогулке присоединились жители разных возрастов. Участников приветствовала замглавы округа Марина Марнова. Перед стартом участники выполнили разминку под руководством фитнес-тренера Елены Чудиновой. После этого группа отправилась в путь по парковым дорожкам. Завершив дистанцию, каждый участник получил памятный диплом и значок», – отметили в администрации.
Там добавили, что оздоровительная акция проходила в преддверии Дня здорового сердца. Организаторы назвали регулярную физическую активность важной составляющей профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.