В школе Волоколамска собрали совиную коллекцию

22 сентября 2025, 11:41

Оксана Костамарова (фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.)

Коллекцию из примерно 200 игрушечных сов и различных предметов с изображением этой птицы собрала в своём кабинете директор школы в посёлке Сычёво Волоколамского округа Оксана Костамарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Первым экземпляром коллекции стала сова, которую в 2010 году подарила директору на день рождения одна из учениц.





«Потом я поехала в театр и увидела в магазине ещё одну сову — из природных материалов. Она мне очень понравилась, я решила её купить. Так и появилась идея собирать эту красоту», — рассказала Оксана Костамарова.