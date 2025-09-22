В школе Волоколамска собрали совиную коллекцию
Коллекцию из примерно 200 игрушечных сов и различных предметов с изображением этой птицы собрала в своём кабинете директор школы в посёлке Сычёво Волоколамского округа Оксана Костамарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первым экземпляром коллекции стала сова, которую в 2010 году подарила директору на день рождения одна из учениц.
«Потом я поехала в театр и увидела в магазине ещё одну сову — из природных материалов. Она мне очень понравилась, я решила её купить. Так и появилась идея собирать эту красоту», — рассказала Оксана Костамарова.Теперь сов ей дарят друзья и коллеги, а также ученики, которые создают экспонаты своими руками: вяжут, выжигают и шьют. Кроме того, сама хозяйка коллекции старается привозить сов изо всех поездок.
Оксана Костамарова уверена, что совы приносят вдохновение и удачу, а ещё напоминают о хороших людях и радостных событиях.