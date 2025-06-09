Жительниц Подмосковья приглашают принять участие в выставке «Руками женщины»
IV Международная выставка-ярмарка «Руками женщины» состоится в Москве в ноябре в рамках Международного форума «Женщина третьего тысячелетия». Стать участницами выставки-ярмарки могут жительницы всех регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Интернационального союза женщин.
«Принять участие в выставке ярмарке приглашаются мастерицы, художники, дизайнеры, ремесленники, компании и организаторы малого бизнеса, представительницы креативных индустрий, медицины и сферы туризма», — говорится в сообщении.Выставка позволит презентовать широкому кругу людей продукцию, созданную женщинами — от народных промыслов до стартапов, раскрыть туристический потенциал своего региона, продемонстрировать инвестиционную привлекательность своего бизнеса и принять участие в сессиях с лидерами рынка в формате В2В.
Подробная информация о выставке-ярмарке размещена по ссылке.