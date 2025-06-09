Жительниц Подмосковья приглашают принять участие в выставке «Руками женщины»

09 июня 2025, 17:33

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

IV Международная выставка-ярмарка «Руками женщины» состоится в Москве в ноябре в рамках Международного форума «Женщина третьего тысячелетия». Стать участницами выставки-ярмарки могут жительницы всех регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Интернационального союза женщин.







«Принять участие в выставке ярмарке приглашаются мастерицы, художники, дизайнеры, ремесленники, компании и организаторы малого бизнеса, представительницы креативных индустрий, медицины и сферы туризма», — говорится в сообщении.