Обладателями премии «Предприниматель года» стали 10 жителей Подмосковья

09 июня 2025, 17:25

оригинал Фото: сайт предпринимательгода.рф

10 жителей Подмосковья стали победителями Всероссийской премии «Предприниматель года 2024». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве на площадке ВДНХ.





Мероприятие собрало более 300 участников из всех регионов России, в том числе представителей малого, среднего и крупного бизнеса, самозанятых и социальных предпринимателей.

В прошлом году участники представляли более 80% регионов России. Всего было подано более 500 заявок, а число номинаций увеличили - добавили новые номинации «Креативный бизнес», «Развитие внутреннего туризма», «Импортозамещение» и другие. «Сегодня мы видим, как региональные предприниматели меняют экономику страны. Ваши проекты – это не просто бизнес, это новые рабочие места, технологии и вклад в развитие России», – сказал член жюри премии, член совета предпринимателей города Москвы Игорь Стоянов.