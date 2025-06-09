Представительница Подмосковья стала призёром конкурса «Земский почтальон»
Мария Симакова из Московской области по итогам народного голосования заняла третье место на всероссийском конкурсе «Земский почтальон – 2025». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного государственного управления, информационных технологий и связи.
«Ежедневная работа почтальонов — это пример любви к своему делу и выполнения гражданского долга. Выполняя свои профессиональные обязанности, почтальоны проявляют лучшие качества: отзывчивость, добросердечие, а часто и мужество», — заявил генеральный директор Почты России Михаил Волков.Всего на участие в конкурсе в этом году было подано свыше 3 тысяч заявок от почтальонов, работающих в населённых рантах с менее чем 50 тысячами жителей. В финал вышли более 70 человек. Первое место завоевал почтальон из Башкортостана.