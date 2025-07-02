С жителями Павловского Посада обсудили благоустройство дворов и ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов и руководители городских служб провели объезд муниципалитета. Особое внимание уделили состоянию дорог и дворов.



В переулке Песчаный в Павловском Посаде жители подняли вопрос обустройства дороги с твёрдым покрытием и установки фонарей. Светильники будут установлены в ближайшие дни. До конца августа специалисты проведут ремонт с использованием асфальтовой крошки.

На улице Малой Песчаной обсудили установку детского игрового комплекса.

«Вместе с жителями рассмотрели две локации. Проработаем запрос установки комплекса в рамках мероприятий в 2026 году, – отметил Ефанов.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Жителям дома №12А на улице Тимирязева запланируют установку спорткомплекса и обустройство пешеходной тропы в следующем году.

До 31 августа завершатся работы по обустройству дороги к контейнерной площадке во дворе дома №2 на улице Кузьмина. А на улице Южной у дома №30, возможно, в следующем году будут расширены парковочные карманы.

По уже полученным ранее обращениям в округе провели работы по благоустройству. Сделаны подходы к детским игровым комплексам, проведена их окраска, выполнен покос травы и уборка мусора.


Лора Луганская

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