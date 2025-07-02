С жителями Павловского Посада обсудили благоустройство дворов и ремонт дорог

02 июля 2025, 15:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов и руководители городских служб провели объезд муниципалитета. Особое внимание уделили состоянию дорог и дворов.





В переулке Песчаный в Павловском Посаде жители подняли вопрос обустройства дороги с твёрдым покрытием и установки фонарей. Светильники будут установлены в ближайшие дни. До конца августа специалисты проведут ремонт с использованием асфальтовой крошки.



На улице Малой Песчаной обсудили установку детского игрового комплекса.

«Вместе с жителями рассмотрели две локации. Проработаем запрос установки комплекса в рамках мероприятий в 2026 году, – отметил Ефанов.