С жителями Павловского Посада обсудили благоустройство дворов и ремонт дорог
Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов и руководители городских служб провели объезд муниципалитета. Особое внимание уделили состоянию дорог и дворов.
В переулке Песчаный в Павловском Посаде жители подняли вопрос обустройства дороги с твёрдым покрытием и установки фонарей. Светильники будут установлены в ближайшие дни. До конца августа специалисты проведут ремонт с использованием асфальтовой крошки.
На улице Малой Песчаной обсудили установку детского игрового комплекса.
«Вместе с жителями рассмотрели две локации. Проработаем запрос установки комплекса в рамках мероприятий в 2026 году, – отметил Ефанов.
Жителям дома №12А на улице Тимирязева запланируют установку спорткомплекса и обустройство пешеходной тропы в следующем году.
До 31 августа завершатся работы по обустройству дороги к контейнерной площадке во дворе дома №2 на улице Кузьмина. А на улице Южной у дома №30, возможно, в следующем году будут расширены парковочные карманы.
По уже полученным ранее обращениям в округе провели работы по благоустройству. Сделаны подходы к детским игровым комплексам, проведена их окраска, выполнен покос травы и уборка мусора.